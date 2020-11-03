İzmir’e bakın, Kanal İstanbul’dan vazgeçin

İzmir depreminde yaşanan acılar, olası büyük İstanbul depremini bir kez daha gündeme getirdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak Merkez Yürütme Kurulu'ya sunulan raporda, “İktidar, İstanbul'da yaklaşan deprem felaketinin olası boyutlarını ve Seferihisar'daki mini tsunaminin bile nasıl bir felakete yol açtığını göz önünde bulundurup, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiğini açıklamalıdır. 16 milyon İstanbullu'nun kaygı ve endişelerine saygı duyduğu topluma gösterilmelidir'' denildi. Toprak hazırladığı raporda şu belirlemelere yer verdi:

İHMAL EDİLDİ: İzmir depremi ülkemizin bulunduğu coğrafyada doğal afetlere hazırlık, yerleşim planlaması, can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ne kadar hayati olduğunu hatırlattı. Bu konuda iktidarlara düşen sorumluluğun ihmal edildiği, kaynakların akılcı ve yerinde kullanılmadığı ortaya çıktı. Son felaket, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemini, bu konuda iktidar-muhalefet ayrımının söz konusu olamayacağını gösterdi.

21 YIL OLDU: Marmara ve Düzce depremi sonrasında yürütülen kapsamlı çalışmalarla, afetlere hazırlık konusundaki plan ve programlar, bunların finansmanını sağlayacak kaynakların oluşturulması organizasyonu yapılmıştı. Bugün yaşananlara bakıldığında ise 21 yıl önce öngörülen hazırlık-altyapı plan ve programların büyük ölçüde ihmal edildiği ortaya çıkıyor.

SUÇLAMALAR: İktidar, 18 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini unutup hala 20 yıl ve öncesindeki yönetimleri itham etmesi, kendi sorumluluklarının inkarıdır. Doğal afetlere hazırlık ve önleyici tedbirler için ortak akıl, toplumsal dayanışma ve sorumlulukların paylaşımını içeren hazırlıklarına acilen başlanmalı, ulusal seferberlik yaklaşımı sergilenmelidir.