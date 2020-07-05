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İznik’ten acı haber! Şehit babası yaşamına son verdi

Bursa'da şehit babası Münir Dil (77), evinin bahçesinde yaşamına son verdi. Damadı Serdar Bağdatlı, Dil'in herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini söyleyerek, "Ailecek şok içindeyiz" dedi. Dil'in oğlunun 1992 yılında Hakkari-Çukurca karakolunda vatani görevini yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştüğü öğrenildi.

Halil ATAŞ / Bursa
17:07 -
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İznik’ten acı haber! Şehit babası yaşamına son verdi

Olay İznik’in Elbeyli Köyü’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şehit babası Münir Dil, evinin bahçesinde intihar etti.

TORUNU AĞACA ASILI HALDE BULDU 

Sabah saatlerinde evinin önünü süpürdükten sonra ortadan kaybolan Dil, bir süre sonra torunu tarafından bahçede bulundu. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlatırken, Dil’in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

OĞLU HAKKARİ’DE ŞEHİT DÜŞTÜ 

İkisi kız 4 çocuk babası Münir Dil’in oğlu Cenal Dil’in 1992 yılında, Hakkari-Çukurca karakolunda vatani görevini yaparken terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Dil’in ilçede yapılan şehitleri anma törenlerini hiç aksatmadan katıldığı öğrenildi.

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Son güncelleme: 17:13 05.07.2020
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