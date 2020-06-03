İzolasyon kurallarına uymayan şoför 12 kişiye corona virüsü bulaştırdı

Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Van Valiliği şahsın izolasyon kurallarına uymadığının tespit edildiğini belirterek 12 kişiye virüs bulaştırdığını duyurdu.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Van Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

* Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapıldı.

* Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak test yaptı.

İKİ NOKTADA KARANTİNA

* Yapılan testlerde, ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide korona virüs tespit edildi.

* Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesi'ndeki apartman karantinaya alındı.

* Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak korona virüsü bulaştıran şoförün Gedikbulak Mahallesi'nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak çalışma başlatıldı. (İHA)

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