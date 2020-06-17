JES’e direnen köylülere ceza üstüne ceza geliyor!

Aydın’da insan ve çevre sağlığını tehdit eden zehirli gazlar salan 35 JES ile 2 bini aşkın jeotermal kuyuya her geçen gün yenilerinin eklenmesine itiraz eden köylülere ceza üstüne ceza geliyor.

Geçen nisan ayında sokağa çıkma yasağında, tüm köylüler evlerine kapanmışken, JES firmasının sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek sondaj kulesini dikmesine tepki gösteren 35 köylüye ”sosyal mesafeye uymamak” suçundan 3 bin 150’şer lira ceza gönderildi.

Köylüler bu cezaların iptali için çaba gösterirken, bu kez de aynı gün trafik kurallarını ihlalden 17 kişiye trafik cezası kesildiği ortaya çıktı.

Şirketin sokağa çıkma yasaklarında kuleyi diktiğini yasaklar bittiğinde fark edip tepki gösteren köylülere trafik cezalarının makbuzları gelmeye başladı.

Dere kenarına araçlarını park ettikleri, kemer takmadan araç kullandıkları için kesilen trafik cezalarının tebligatlarını alan köylüler ne yapacaklarını şaşırdı. Bundan sonra hangi suçtan ceza aldıklarına ilişkin tebligatların yapılacağını merak etmeye başladı.

”JES’ÇİLER YOLA BORU DÖŞÜYOR CEZA YOK, PARK EDİNCE CEZA VAR”

”Sosyal mesafeye uymamak” suçundan 3 bin 150’şer lira cezası tebliğ edilenler arasında bulunan Aydın Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Mehmet Vergili, şöyle konuştu:

* Sokağa çıkma yasağında biz evlerimizdeyken JES kulesini dikenlere kimse ceza yazmadı. Bize ise deremize, toprağımıza sahip çıktığımız için önce sosyal mesafe cezası kestiler.

* Ona itirazlarımızı yaparken, bugün de dere kenarında park ettiğimiz araçlarımıza, kemer takmadığımız için cezalar gelmeye başladı.

* Şu ana kadar 16 köylüye tebligatlar ulaştı. Ceza kesmeleri gerekiyorsa, o toprak yolun altından ve üstünden borular geçiren, deremizi, toprağımızı kirleten JES şirketlerine kesilmeli.

* Bunlar haksız cezalar, bu cezaları kabul etmiyoruz.