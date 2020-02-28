‘Jet Fadıl’ saldırıya uğradı!

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün davası görülmeye devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 müşteki ile tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR”

Duruşmada söz alan müşteki İsmail Ergün, “2015'de Maldivler'den 204 bin TL karşılığında bir devremülk aldım. Kira bedeli almadım. Tapum verilmedi. Zararım giderilmedi. Zat, business uçuyor, hala 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKGÜNDÜZ’ÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan diğer müştekilerin şikayetçi olduklarını ve Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasına ilişkin talebini dile getirmesinin ardından söz alan avukatları, Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasını ve tutuklanmalarını talep etti.

“HASTANEYE SEVK EDİLİĞİ İÇİN GELEMEDİ”

Müştekiler ile avukatlarının beyanlarının ardından söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'ün avukatı ise, “Müşteki ve vekillerinin taleplerini reddediyoruz. Duruşma öncesi müvekkil Mehmet Fadıl Akgündüz saldırıya maruz kaldığı ve hastaneye sevk edildiği için bu celse hazır olamamıştır” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddederek, müşteki ifadelerin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)