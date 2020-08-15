Joe Biden’ın Türkiye hakkındaki sözlerine partilerden tepki!

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden’ın New York Times’a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” sözlerini de içeren konuşmasına partilerden tepki geldi.

Joe Biden’ın sosyal medyada gündeme gelen konuşmasının aylar önce olduğuna dikakt çeken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Herkes dikkatli olsun. Joe Biden’ın 8 ay önce söylediği sözü şimdi ısıtanlara , Joe Biden’a ve bütün dünyaya Büyük Atatürk 101 yıl önce Sivas’tan gereken cevabı vermiştir: Manda ve himaye kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Biden’a seslenen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emperyalist devletler Türkiye'nin de, Arap’ın da, Irak’ın da, Anadolu’nun da, Suriye’nin de düşmanlarıdır. Millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz. CHP dün olduğu gibi bugün de emperyalist emellerin karşısındadır! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN ‘GEORGE FLOYD’ HATIRLATMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Biden’ın sözlerine “Türkiye Türkiye’den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz” diye tepki gösterdi.

ABD’de kitlesel ayaklanmalara neden olan George Floyd’un polis tarafından öldürülmeden önceki son sözleri ‘Nefes alamıyorum’u İngilizce yazarak hatırlatıp ‘Siz kendi dertlerinize yanın’ diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

* Amerika başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden'a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır.

İNCE, ATATÜRK’ÜN SÖZÜYLE YANIT VERDİ

Biden’a hem İngilizce hem de Türkçe mesajıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle cevap veren Muharrem İnce, “Atatürk’ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye’de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ ÜNAL: TRUMP’I HAKLI ÇIKARDI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Biden’a şu sözlerle cevap verdi:

* Türkiye’nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler.

* Eski Türkiye özlemiyle bu ülkeyi hizaya çekmeye çabalayanlar sadece hüsranla karşılaşacaklar. Dışarıdan büyük fonlarla desteklenen etki ajanları da, onların siyasetteki ortakları da ülkemizin tam bağımsızlığı için yürüdüğümüz bu yoldan bizi alıkoyamayacaklar.

* Ucuz, provokatif ithamlarla Cumhurbaşkanımızı küresel güçlerle yan yana telaffuz eden muhalefet Biden’ın bağımsızlığımızı hedef alan hadsiz görüşlerinden medet umar haldedir. Çelişkilerle dolu bu gayrimilli siyaset kaybetmeye mahkumdur.

* Biden'ın bu müdahale itirafı, Trump'ın Biden'ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkarmış ve “dış mihrak komplo teorisi” genellemeleri ile Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak isteyen işbirlikçilerin söylemini de açığa düşürmüştür.

İYİ PARTİ’Lİ AYDIN: YOK HÜKMÜNDEDİR

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ise Biden’a şunları söyledi:

* Joe Biden’ın küstah açıklamaları eğer birine “yarayacaksa” mevcut iktidara yarayacaktır. “Dış güçler” paranoyasıyla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üzerini örtmeye çalışan iktidar, Biden'ın bu saçma açıklamalarına can simidi gibi sarılabilir ama Türk Milleti gerçeğin farkındadır!

* Arkasındaki tek desteği Türk Milleti'nin demokratik iradesi olan bizler, yerel seçimlerde olduğu gibi ilk genel seçimlerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Bu sebeple ABD Başkan adayı Joe Biden’ın son açıklaması bizim nezdimizde yok hükmündedir!

* İktidarın demokratik usullere bağlı kalınarak, milletin iradesinin tam anlamıyla yansıtıldığı seçimler yoluyla el değiştirmesine inanmış olan biz İYİ Partililer, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözlerini şiddetle kınıyor ve haddini bilme çağrısında bulunuyoruz.

* Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiç bir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti'dir.

* ABD başkan adayı Joe Biden; “seçilirsem Türkiye’de muhalefeti destekleyip iktidarı devireceğim” demiş. Bu küstah açıklama asla kabul edilemez. Kaldı ki bu sözlerin Türkiye’de tam tersi etkiyle iktidarın ekmeğine yağ süreceği de açıktır.

DAVUTOĞLU: MİLLET İRADESİ DIŞINDA BİR GÜÇ TANIMAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise isim vermeden şöyle dedi:

* Bu ülkede kimin iktidar olup, kimin iktidardan gideceğine sadece millet karar verir!.. Biz millet iradesinin dışında hiçbir gücü tanımayız!..

İLGİLİ HABER Trump'tan ilginç açıklama: Biden seçimi kazanırsa...