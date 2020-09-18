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Kaçak hafriyat döken firma suçüstü yakalandı: Ceza yağdı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu özel şirkete jandarma çevre timi suçüstü yaptı. Şirkete, 265 bin lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Halil ATAŞ / Bursa
12:50 -
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Kaçak hafriyat döken firma suçüstü yakalandı: Ceza yağdı

Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı.

265 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ 

Mustafakemalpaşa ilçesi Kösehoruz Mahallesi Kanlıçınar bölgesinde çevreye hafriyat atıldığına dair bilgi alan Çevre-Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek döktüğü sırada suçüstü yaptı.

FOTO: SÖZCÜ

Kaçak döküm yapan şirkete Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekipleri’nce çevrenin kirletilmesinden dolayı 265 bin 497 TL idari para cezası kesildi.

Bursa para Sözcü
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