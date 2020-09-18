Kaçak hafriyat döken firma suçüstü yakalandı: Ceza yağdı

Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı.

265 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Mustafakemalpaşa ilçesi Kösehoruz Mahallesi Kanlıçınar bölgesinde çevreye hafriyat atıldığına dair bilgi alan Çevre-Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek döktüğü sırada suçüstü yaptı.

Kaçak döküm yapan şirkete Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekipleri’nce çevrenin kirletilmesinden dolayı 265 bin 497 TL idari para cezası kesildi.