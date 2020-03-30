Kaçak inşaatı corona bile durduramadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan Gümüşlük Antik Myndos Kenti Limanı ve Tavşan Adası Kurtarma Kazıları sırasında antik liman içerisinde bulunan arazideki eski bir ev ‘Kazı Evi’ olarak kullanılmıştı.

Geçtiğimiz yıl üç dönüm arazi ve içerisindeki kazı evini satın alan Ankaralı iş adamı kazı evini büyüttü, kaçak yapı inşaa etti.

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 3 bin yıllık Antik Myndos Kenti içerisindeki villa ve eklentileri önce mühürlendi sonra yıkım kararı verildi. Ancak bina yıkılmadı.

CORONA VİRİSÜ'DE DURDURAMADI

İki hafta önce Gümüşlük sahilindeki antik Myndos kenti kalıntıları üzerine demir döşeyip taş döken ve ardından betonlama çalışmalarına başlayan işçilere bir hafta önce belediye ekipleri müdahale etti, antik liman içindeki kaçak inşaat mühürlendi. An

cak insanların evlere çekilmesi işyerlerinin kapanması ile işçilerin yeniden başladığını gören Gümüşlük Çevre Koruma Derneği ikinci başkanı İbrahim Hakkı Zırh “Şahıs araziyi aldı kaçak inşaat ve eklentiler yaptı mühürlendi, yıkım kararı çıktı. Yıkılmadı.

Bina yıkılmadığı gibi bu kez kişi iki hafta önce limanın içindeki antik kent kalıntıları üzerinde yürüyüş yoluna inşaat başlattı, demirler döşendi, molozlar döküldü beton dökme aşamasına gelindi, belediye yine mühürledi.

Ancak tüm bunlar kaçak inşaatı durduramadı. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle esnafın ve insanların evlerine kapanmasını fırsat bilip inşaata devam ediyorlar. Dernek ve Gümüşlüklüler olarak belediye, kaymakamlık, valilik, Bimer, Cimer , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anıtlar Kurulu her makama müracaat ettik.

İnsanlar can derdiyken bu kişiler satın aldıkları yerin önündeki antik kentin üzerini betonla doldurup kendilerine restoran yeri açmaya çalışıyorlar, birilerinin en kısa zamanda dur demesi gerekir “ dedi.

‘KAÇAK DOLGUYU KALDIRMAK İÇİN TEBLİGAT YAPTIK’

Gümüşlük sahilindeki çirkin ve yasa dışı yapılaşmaya Bodrumlular sosyal paylaşım sitelerinden büyük tepki gösterdi. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sosyal medyadan verdiği cevapta şu ifadelere yer verildi:

* Sevgili dostlar, sit alanı ve kıyıya yapılan müdahale mühürlenmiştir. Müsterih olunuz, kaldırılması için tebligat yapılmış, aksi halde belediye eliyle kaldırılacağı bildirilmiştir.

* Ayrıca sit alanına yapılan müdahale ağır cezayı gerektiren bir suçtur ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılacaktır” dediği görüldü.