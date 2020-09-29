Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kadıköy’de dolu nedeniyle çok sayıda kuş vefat etti!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

21:14 -
Haberler Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy’de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve ardından başlayan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Kadıköy’de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının hasar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

Belediye ekipleri, vefat eden kuşları toplarken çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak olumsuz etkilendiği görüldü. DHA

İLGİLİ HABERMeteoroloji uyardı: İstanbul'da yarın da gök gürültülü sağanak yağış varMeteoroloji uyardı: İstanbul'da yarın da gök gürültülü sağanak yağış var
istanbul Kadıköy Meteoroloji yağmur
Son güncelleme: 21:33 29.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more