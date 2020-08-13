Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için zincir oluşturdu

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilme tartışmalarına karşı Eskişehir'de kadınlar sözleşmenin uygulanmasını istemek için bir araya geldi. Kadınlar yaptıkları eylemle İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyen Eskişehirli kadınlar Köprübaşı Doktorlar Caddesi girişinde eylem yaptı. 100'den fazla kadının katıldığı eylemde kadınlar tramvay yoluna paralel olarak sosyal mesafeye de dikkat ederek birbirlerine dokunmadan metrelerce kadın zinciri oluşturdu.

“TARTIŞTIĞINIZ HAYATLARIMIZDIR”

AKP iktidarının, İstanbul Sözleşmesini MYK toplantısında tartışacağını söylediği gün kendilerinin de ‘Tartıştığınız hayatlarımızdır, haklarımızdır, tartışmanıza izin vermiyoruz!' sloganı ile sokaklara çıktığını belirten kadınlar, eylemde kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların resimlerini taşıdı.

Kadınlar ayrıca ‘Haklarımız ve hayatlarımız pazarlık konusu değil', ‘Kadınız, öfkeliyiz, peşinizdeyiz', ‘İstanbul Sözleşmesi'ni uygula', ‘Öfkemizi kuşanırsak İstanbul Sözleşmesi'ni mumla ararsınız' yazılı pankartlar taşıdı. Eyleme katılan kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz', ‘Kadınlar eşittir, yaşamın kendisidir', ‘Kadın cinayetleri politiktir' şeklinde sloganlar attı.

SÖZLEŞME MADDELERİNİ OKUDULAR

Eyleme katılan kadınlarü İstanbul Sözleşmesi'nin etkin bir şekilde uygulanmış olsaydı öldürülen kadınların şu anda hayatta olacağını söyledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eylem, kadınların İstanbul Sözleşmesi maddelerini okuması ile sona erdi.

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