Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaftancıoğlu’na verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararı, Altun’un avukatının itirazı üzerine kaldırıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 15:25, 23/11/2020
Haberler Gündem
Kaftancıoğlu’na verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”, “suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Fahrettin Altun'un avukatının takipsizlik kararına yaptığı itirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, itirazı kabul ederek, Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı.

Hakimlik, gerekçesinde Suat Özçağdaş'ın Kaftancıoğlu'ndan talimat aldığını söylediği şeklindeki ifadesini ve Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilere partisinin talimat verdiği şeklindeki beyanını gösterdi.

Dosyanın soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verildi.

İlginizi ÇekebilirDolandırıcılar Canan Kaftancıoğlu'nun adını kullanıyorDolandırıcılar Canan Kaftancıoğlu'nun adını kullanıyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more