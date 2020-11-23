Kaftancıoğlu’na verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”, “suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
Fahrettin Altun'un avukatının takipsizlik kararına yaptığı itirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, itirazı kabul ederek, Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı.
Hakimlik, gerekçesinde Suat Özçağdaş'ın Kaftancıoğlu'ndan talimat aldığını söylediği şeklindeki ifadesini ve Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilere partisinin talimat verdiği şeklindeki beyanını gösterdi.
Dosyanın soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verildi.