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Kaftancıoğlu’ndan troller hakkında suç duyurusu

CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kendisine sosyal medya hesaplarından cinsiyetçi saldırıda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

09:31 -
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Kaftancıoğlu’ndan troller hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu, partinin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında tehdit, hakaret, cinsiyetçi küfür içeren paylaşımlarda bulunan trollerle ilgili harekete geçti.

Komisyon üyesi avukatlar, Kaftancıoğlu adına savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Vedat Muti, Enes Ateş ve Ahmet Yağcı isimli twitter kullanıcıları hakkında hakaret, iftira, tehdit, kişilik haklarına saldırı ve kişilerin huzurunu bozmak suçlamalarıyla soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

Vedat Muti, HDP'nin eski genel başkanlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırı içeren paylaşımı nedeniyle önceki gün gözaltına alınmıştı.

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Son güncelleme: 09:40 15.06.2020
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