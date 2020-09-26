Dolandırıcılar Canan Kaftancıoğlu’nun adını kullanıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı dolandırıcıların ismini kullanarak vatandaşlardan satış ya da bağış karşılığı para talep ettiğini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son günlerde vatandaşları arayarak ya da kapısını çalarak ismini referans gösteren ve kitap satışı yaptığını söyleyen dolandırıcılar olduğunu üzülerek öğrendiğini ifade eden Kaftancıoğlu, konuyla ilgili harekete geçerek ismini kullanarak haksız kazanç elde edenlerle ilgili yasal işlem başlatacağını duyurdu.

“ŞAHSIM ADINA HİÇBİR SATIŞ YA DA BAĞIŞ FAALİYETİ YOK”

İsmini kullanarak bağış ya da satış karşılığı para talep edenlere asla itibar edilmemesini ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesini isteyen Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Sizlerden partimiz ya da şahsım adına bağış talep edenlerle ya da sizlere satış yapmak isteyenlerle karşılaştığınızda bilgi için ‘chpistanbul@chpistanbul.org.tr‘ye mail atabilirsiniz.

* Şahsım adına hiçbir satış ya da bağış faaliyeti olmadığının bir kez daha altını çizerek söz konusu dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.