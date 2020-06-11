Cinayet sebebi intihar notunda! Korkunç detaylar…

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde, özel bir şirkette çalışan Gülsüm T.'den (46) haber alamayan iş arkadaşları 24 Mayıs günü ona telefonla ulaşamayınca polise haber verdi. Eve giden polis, kadını mutfakta kahvaltı yaparken ölmüş halde buldu.

İZE RASTLANMADI

Evde yapılan ilk incelemenin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan otopside genç kadının vücudunda darp izi, kesici ve ateşli silah yarası olmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Genç kadının cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

27 MAYIS’TA TELEFON



Bu arada, Adana'da 27 Mayıs günü ise polis merkezine giden ve kendisinin resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz (43) isimli şahıs, Antalya’da evinde ölü olarak bulunan kadını tanıdığını söyledi.

Yılmaz yaklaşık 2.5 yıldır sevgili olduklarını, bir süre önce evinde kaldığını ve birlikte olduklarını, bir sabah kalktığında genç kadını mutfakta ölmüş halde görüp korkarak, kimseye söylemediğini ve evden ayrılıp Adana’ya geldiğini söyledi.

Bunun üzerine şahıs “yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten” işlem yapıp serbest bırakıldı.

POLİSE İTİRAF ETTİ

28 Mayıs günü ise Cem Yılmaz polisi telefonla arayarak Gülsüm T.’yi kendisinin öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini için intihar edeceğini söylemesi üzerine polis, zanlının adresine gitti. Yılmaz, evinde intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.

CİNAYET 22 MAYIS’TA

Bunun üzerine şahıs ambulans çağrılarak Adana hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından ölüm riskini atlatan Yılmaz’ın alınan ifadesinde 12 Mayıs’ta Antalya’ya sevgilisi olan Gülsüm T.’nin yanına gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar da yanında kaldığını söylediği öğrenildi.

Zanlı en son banyoya yatak sererek birlikte olduklarını, bu sırada onu öldürmeye karar verdiğini, şüphelenmemesi için boğazına fantezi amaçlı olarak bornozun kuşağını taktığını ve öldürdüğünü belirtti.

Yılmaz, talihsiz kadını kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisinin de Adana’ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için boğarak öldürdüğünü öne sürdü

KORKUNÇ PLAN

Zanlı ifadesinde genç kadını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için banyodan çıkartıp boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü, daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir verdiğini, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını daha sonra da Adana’ya otomobili ile döndüğünü ancak vicdan azabı çektiği için itiraf ettiğini ve ölmek istediğini söyledi.

Bu itirafın ardından Antalya'da adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

RESİM VE NOT…

Bu arada katil zanlısının cinayeti hiç aklından çıkartamadığı için Antalya'dan Adana'ya evine döndüğünde sevgilisi Gülsüm T.'nin resmini yaptığı ortaya çıktı. Zanlının resmin yanına çiçek koyup “Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum” intihar notu yazdığı görüldü.