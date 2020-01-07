Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kanal İstanbul için Katarlı iş adamıyla atıştılar

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Arapça attığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi” tweetine, Katarlı medya patronu Abdullah bin Ahmed el Haşimi, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz” diyerek yanıt verdi. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman da Arapça tweet atarak, “O arsalarda tarım yaparsınız ancak” ifadesini kullandı.

Sözcü İstanbul
15:24 -
Haberler Gündem
Kanal İstanbul için Katarlı iş adamıyla atıştılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Arap şirketlerin çevresinde yüzlerce dönüm arazi satın aldığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak Arapça attığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi” tweeti oldukça dikkat çekti.

‘ARSA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!’

Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul dizilerini Arapçaya çevirerek yayınlayan ALNOOR TV'nin Katarlı sahibi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, İBB Sözcüsü Ongun'un tweetini alıntılıyarak ilginç bir yanıt verdi. El-Haşimi, Türkçe olarak attığı tweette, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz, Türkiye ekonomisine destek vermeyen devam edeceğiz” dedi.

‘ARSALARINIZDA TARIM YAPARSANIZ ANCAK…’

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da Katarlı medya patronunun tweetini alıntılayarak Arapça “Biz de size Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. İstanbul'un rantını yedirmeyeceğiz, arsalarınızda tarım yaparsınız ancak” yazdı.

 

Son güncelleme: 15:27 07.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more