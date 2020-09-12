Karantinadaki başkan vaka artışından ilçe sağlık müdürünü sorumlu tuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’da artan corona virüsü vakalarının sorumlusunun İlçe Sağlık Müdürü Uğur Gül olduğunu öne sürdü.

“2 BİN HASTA İZOLE DURUMDA”

Şahiner, şöyle konuştu:

* Biz 2 ay önce tayin olan Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam vekili ile ilçe sağlık müdürünü uyardık. Gelen vatandaşlarımıza test yapılsın. Sizler karşılayamıyorsanız, biz belediye olarak karşılayalım dedik.

* O zaman bize cevap olarak sağlıktaki başarıdan bahsettiler. Sungurlu’da bugün sadece 40’ın üzerinde pozitif vaka var. Bu kişilerin ailelerine test yapıldığında sayı artacak.

* Şu an Sungurlu’da 2 bine yakın hasta izole durumunda. Bunun neresi başarı? Gelinen durum maalesef ki kontrol edilebilirlik aşamasını geçti. Ve bunun tek sorumlusu ilçe sağlık müdürlüğü görevine bilgisiz, tecrübesiz bir insanın atanmasıdır.

“TEST YAPTIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI AZARLIYOR”

* Bu müdür denen şahıs, test ve aşı için ilçe sağlık müdürlüğüne giden hemşehrilerimizi azarladığı yetmiyor, corona virüsü sürecinde canla, başla çalışan kendi personelini bile azarlıyor.

* Tecrübeli ve yetkili doktorlarımız varken, siyaseten bu göreve atanan böyle insanların müdürlük koltuğuna oturtturulması akla ve mantığa sığmıyor.

CORONA TESTİ İSTEĞİNE RET

Şahiner, geçen haziran ayında belediye personeline corona virüsü testi yapılması taleplerinin, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürü Uğur Gül tarafından reddedildiğini söylemişti.

Öte yandan geçen gün de corona virüsüne yakalandığını duyuran Şahiner, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

* Yapılan kontrollerin ardından Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi. 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Evimde dinleniyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin.