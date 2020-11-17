Mansur Yavaş duyurdu! Karantinadaki vatandaşlara yemek desteği…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü nedeniyle evinde izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çeken tüm vatandaşların 15 günlük karantina sürecinde kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz” dedi.

“KARANTİNA SÜRECİNDE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ KARŞILANACAK”

Yavaş'ın paylaşımında yer verdiği fotoğrafta ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeni ile evinde izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çeken tüm vatandaşlarımızın 15 günlük karantina sürecinde kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılama hizmetine başlamıştır” ifadeleri yer aldı.

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