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Kargo şirketinden ‘Rana Batı’ açıklaması

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin orantısız şiddet uyguladığı kadının adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan personel ile ilgili, şirket yetkililerinden basın açıklaması geldi.

14:16 -
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Kargo şirketinden ‘Rana Batı’ açıklaması

Yurtiçi Kargo yetkilileri, sosyal medya üzerinden 22.08.2020 tarihinde Rana Batı isimli şahsı, adres bilgilerini ifşa etmekle tehdit eden personeli ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü “Rana Batı” ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir.

* Şahsın, ilgili sorgulama ekranında Rana Batı’ya ait hiçbir dataya ulaşamadığı, Rana Batı isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

* İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

* Yurtiçi Kargo’da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır.

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Cumartesi Instagram istanbul Kadıköy katliam sosyal medya
Son güncelleme: 14:40 24.08.2020
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