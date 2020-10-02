Kars’a kayyum atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı

Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapıla açıklamada, “Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz ise birim müdürleri ile yaptığı toplantının ardından, belediye binası önünde cuma namazı kıldı.

“BU ÇAPSIZLIK DEVLETİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Valinin namaz pozu sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Görüntüyle ilgili paylaşımda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu. Devleti emanet ettiğimiz valilerin bu çapsızlıkları, devleti de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

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