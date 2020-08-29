Karşı çıktıkları o maddeler kadınlar için tehdit

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yüzlerce kadın cinayeti davasını bizzat izledi. Taşcıer, tecrübelerine dayanarak İstanbul Sözleşmesi'ni SÖZCÜ, HaftaSonu'na şöyle anlattı… “İktidar partisi iki maddeye karşı çıkıyor. Birincisi 4. madde. Bu madde diyor ki ‘Cinsiyet, din, dil, ırk medeni hal ayırmadan şiddeti engelle. Uygulayana cezasını ver.' Bu tanımların içinde ‘cinsel tercih' ifadesi geçiyor.”

GEREKLİ ÖNLEMİ AL

“İşte AKP buna karşı çıkıyor. Aslında bu ifade ‘cinsel yönelim' olmalıydı ama çevirisi böyle olmuş. Bir diğer karşı çıktıkları 42. maddede geçen “sözde namus” ifadesi. Oysa bu madde devletlere ‘Şiddet eylemlerinin, töre, din, sözde namus gibi kavramlarla gerekçelendirilememesi için gerekli önlemi al' diyor. Bu maddeden rahatsızlık duyuyorsanız ‘Namus cinayetlerinin suç sayılmasını istemiyorum' diyorsunuz. Karşı çıkılan maddeler, kadınların yaşamları üzerinde çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Ve sözleşmeden çıkılırsa olabilecekleri gözler önüne seriyor.”

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Taşcıer, “Ülkemizi dünya gözünde küçük düşürecek, kadınların yaşamlarını tehlikeye atacak adımlardan vazgeçin artık. Yeter. Gericilikle mücadele edeceğiz” dedi.

iKTiDARIN TEMSiLCiLERi SÖZLEŞMEYi OKUMAMIŞLAR

Gamze Taşcıer “Biz sözleşmenin tümünü iktidar temsilcilerinin okumadığını söyledik, haklıymışız” dedi ve ekledi: “Çünkü sözleşmenin 78. maddesinde hangi maddelere çekince konulabileceği yazıyor. Bunlar arasında karşı çıktıkları o 4. ve 42. madde yok. Sözleşme halen 34 ülke parlamentosunda onaylandı ve yürürlükte. 12 ülke imzaladı ancak parlamentosundan geçirmedi. Avrupa Konseyi üyesi olup da imzalamayan Rusya ve Azerbaycan var. 22 ülke ise çekince koydu. 22 ülkeye bakıp ‘Biz de çekince koyarız' derseniz, o zaman siz milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bu ülkelerin çekince koydukları maddeler, sözleşmede çekinceye müsaade edilen maddeler ve öze dokunmuyor.”