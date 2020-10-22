Kavuncu: Akşener beni Hakan Fidan ve Hulusi Akar’a sordu

Dün, kendisinin FETÖ’cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Kavuncu, hakkında ortaya atılan FETÖ’cü iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

HİÇBİR ZAMAN SEMPATİ DUYMADIM

– FETÖ'yle hiçbir şekilde iltisakım olmamıştır. Yolumuz hiç kesişmedi. Birçok ortamda, 2010'dan önce örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda bulundum. Ben FETÖ'ye hiçbir zaman sempati duymadım. Elebaşını hiç görmedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Abant toplantılarına katılmadım. Hiçbir cemaat okuluna gitmedim.

ÜLKÜCÜ VAR, KOMÜNİST VAR, ATEİST VAR

– 1997'de Kazakistan'a gittim. Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Sovyet coğrafyasının tamamında bir pazar oluştu. Binlerce iş adamı burada iş yaptı. Her ülkede bir iş adamları derneği kurulmuştur. Kazakistan'da da KATİAD kuruldu. Bu dernekte 2010 yılında 150 üye var. Bu şirketler irili ufaklı. Özel şirketlerin yanı sıra Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Anadolu Ajansı yer alıyor. Bu derneğin içinde ülkücü var, komünist var, ateist var, FETÖ'ye sempati duyanların olduğu firmalar da var, Süleymancılar var… Türkiye'ye bir kepçe daldırın, alın böyle serpin.

– Benim tahminim İYİ Parti İstanbul İl başkanlığı kongresinde benimle birlikte bir aday daha vardı. Sayın vekil (Ümit Özdağ) diğer adayı destekledi ve aynı iftiraları ilçe başkanlarını, delegeleri dolaşarak o gün de yaptı. Yetinmedi üzerine de dedi ki: Buğra Kavuncu Türk milliyetçilerini partiden tasfiye ediyor.

CHP’YLE YAPILAN İTTİFİKA BİR TEK O KARŞI ÇIKTI

– Genel Başkanımız Meral Akşener, iddiasının kaynağını soruyor. O da ‘istihbarat’ olduğunu söylüyor. Genel Başkan da bunun üzerine, “Peki o zaman referansın istihbaratsa ben istihbaratı arayıp buradan bilgi alacağım” diyor. Hem Hakan Fidan'ı hem Hulusi Akar'ı arıyor. Ben dün de suç duyurusunda bulundum.

– CHP ile ittifak yapılmaması konusunda tek bir itiraz vardı o da benim hakkımda iftirada bulunan sayın vekil. Karar alındı ve Millet İttifakı sahada yer alarak muvaffak oldu.

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