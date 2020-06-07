Kayıp Türk denizciler TBMM’nin gündeminde

Yaklaşık altı ay önce İzmirli denizci 64 yaşındaki Selim Ekmekçioğlu'nun 13 metrelik katamaran teknesi ile dünya turuna çıkan 63 yaşındaki Bodrumlu denizci Ramazan Ignak ve Lütfe Erman Atamer (62) Süveyş kanalından Hint Okyanusu'na açılacakları sırada fırtınaya yakalandı.

Eritre'nin Massara Limanı'na demirleyen üç Türk denizcinin teknesine gelen Eritreli askerler denizcilerin telefonlarına el koydu ve 29 mil uzaklıktaki Pit Bua adasına götürdü. Selim Ekmekçioğlu son olarak 25 Nisan'da oğlu Murat Ekmekçioğlu'na mesaj atarak “Annene söyle telefonlarımızı topluyorlar 29 mil uzaklıktaki adaya götürecekler” diye bilgi verdi.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN ÖNERGE VERDİ

Denizcilerimizden iyi haber gelmesi umuduyla beklenirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Türkkan, “Tekne ile dünya turuna çıkan Türk denizciler Kızıldeniz üzerinden Türkiye'ye dönüşe geçtikleri sırada ciddi bir hava muhalefeti ile karşılaşmışlardır. En yakın liman olarak Doğu Afrika ülkesi Eritre Massara Limanı’na sığınmak isteyen denizcilerimiz, askerler tarafından gözaltına alınarak başka bir adaya götürülmüşlerdir. Endişeli aileleri yardım çağrısında bulunmuşlardır” dedi.

ÇİRKİN TUTUMA KARŞI NEDEN TEPKİ VERİLMEDİ?

Türkkan önergesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Eritre Dışişleri Bakanı'na bir de mektup yazdım. Cuma günü bir haber aldık. 10 gün içinde serbest kalmalarını bekliyoruz” açıklamasını da hatırlatarak, “Türk denizciler ile ilgili Eritre Devleti yetkilileri ile herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? Bu çirkin tutuma karşı Bakanlık olarak bir tepki verilmesi düşünülmekte midir? Denizcilerimiz 10 gün içinde serbest bırakılmazsa yeni bir girişimde bulunulacak mıdır?” diye sordu.