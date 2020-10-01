Kayışoğlu’ndan BUSKİ’ye tepki: Bursalılarla dalga geçmeyin

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eylül ayı meclis oturumunda su faturalarından katı atık bedellinin çıkarılmasına yönelik verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edilerek hayata geçirilmişti.

CHP’li Kayışoğlu, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan BUSKİ’nin abonelerine gönderdiği, “Katı atık bedelleri, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle su faturalıları ile birlikte alınmayacaktır. Alınan bu kararla abonelerimiz bundan böyle daha az su faturası ödeyecektir” mesajına tepki göstererek, “Bursalılarla dalga geçmeyi bırakın artık!” ifadelerini kullandı.

“ALGILARLA DALGA GEÇİYORSUNUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayışoğlu, “Her ay suya zam yapıyorsunuz diye faturaları paylaştığımızda TÜFE’ye göre güncelleme! yapıyoruz diye açıklama yaptınız. Millet ekonomik buhrandan bunalmış faturalardan illallah etmiş dediğimizde ındirim yapacağınıza algılarla dalga geçiyorsunuz” dedi.

“BEDELİNİ DÜŞÜRÜN ALKIŞLAYALIM”

BUSKİ’ye, “Sudan ibaret Bursa’da ilçe belediyelerinin kanunen almaları gereken katı atık bedellerini faturadan ayırdık diye müjde şeklinde mesaj atıyorsunuz” eleştirisinde bulunan Kayışoğlu, “Madem indirim yapmak istiyorsunuz su birim bedelini düşürün biz de alkışlayalım Algılarla Bursalılarla dalga geçmeyin” diye konuştu.

Kayışoğlu, ayrıca faturalardaki su birim bedelinin 2019 Eylül ayında 3,02 TL iken 2020 Eylül ayında 3,86 TL’ye yükseldiğini belirtti.