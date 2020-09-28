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Kayseri’de üç öğretmen coronadan hayatını kaybetti

Yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 1 hafta geçmesine karşın Kayseri’den gelen haber panik yarattı. Kentte farklı okullarda görev yapan üç öğretmen coronadan hayatını kaybetti.

Müslüm EVCİ
16:05 -
Haberler Gündem
Kayseri’de üç öğretmen coronadan hayatını kaybetti

Corona gölgesinde başlayan yüz yüze eğitimin ilk haftası geride kalırken Kayseri'den gelen haber endişeleri artırdı.

Sözcü'nün ulaştığı bilgilere göre, Kayseri'de Kocasinan Mehmet Alçı İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Yağmur, Kayseri Arif Molu Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Teknolojisi Öğretmeni Dursun Kocakaya, Kayseri Merkez Meslek Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurdağ Coşar corona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENLERİNİ YAZMADAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haber Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da duyuruldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin ismiyle yapılan açıklamada, öğretmenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci’nin öğretmenlerin ölüm nedenini yazmaması tepkiyle karşılandı.

KONYA'DA DA İKİ MÜDÜR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Konya'da Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, corona virüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

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Son güncelleme: 16:15 28.09.2020
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