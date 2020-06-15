Kazdağlarını kurtarmak için ikinci seferberlik

Alamos Gold'un bölgeden çekilmesi talebini yineleyen vatandaşlar, maden şirketine tepki gösterdi. Konuyla ilgili grup tarafından yapılan açıklamada, “Siyanür havuzları ve cehennem çukurlarıyla Kazdağları'nı yok edecek projeler henüz iptal edilmedi.

Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gerekçe gösterilerek yurttaşların Kirazlı nöbet alanına girişlerine izin verilmiyor” ifadeleri yer aldı.

FAALİYET DURMUŞTU

TBMM'de Kazdağları'na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu bildirmişti.

Şirket ise yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce yenilenmediğini, bu sebeple madencilik faaliyetlerinin ertelendiğini açıklamıştı. SÖZCÜ/ÇANAKKALE

Yüzlerce kişi ‘Cezayı biz ödeyelim' dedi

Kazdağları'nda altın arayan şirketin ağaç katliamını önlemek için vicdan nöbeti tutan gençlere İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ormanda dolaştıkları gerekçesiyle 107 bin liralık para cezası kesildi. Yılmaz Doğan, Ulaş Baş, Ferzan Aktaş, Serkan Kabak, Sema Demir, Tayfur Çamlıbel ve Murat Metiner yasakları ihlal etmediklerini söyledi ancak cezadan kurtulamadı.

SÖZCÜ'nün önceki gün duyurduğu haber Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dün yüzlerce kişi gençlerle temas kurup para cezalarını ödemek istediklerini bildirdi. SÖZCÜ'ye konuşan Serkan Kabak, bu destek karşısında duygulandıklarını ancak kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kabak, “Biz suç işlemedik. Bu yüzden cezayı asla hak etmiyoruz. İtirazlarımızı yaptık. Onun sonucunu bekliyoruz. Yasalar da bizim haklı olduğumuzu ortaya koyacaktır” dedi.