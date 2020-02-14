Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 7 soru!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması devam ediyor. İki liderin de bir birilerine dava açacağı belirtilen tartışmalarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 7 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

1- 215 bin 92 kişilik ByLock listesi var. Bu listeyi hiçbir ayıklama yapmadan açıklamak FETO ile mücadelenin toplumsallaştırılması için gerekmiyor mu? Bu durumda listeyi açıklamamak suç değil mi? Suç delilleri neden gizlenir?

2- 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi? Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor?

3- Darbe başarılı olsaydı FETÖ’cüler kimi ya da kimleri yönetime getirecekti? Kimler başta olacaktı? Kimin hangi görevde olacağı belli değil miydi? Hangi gerekçeyle bu listeler açıklanmıyor?

4- 15 Temmuz hain darbe girişiminin araştırılması için TBMM’de bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyona darbe gecesinin iki kilit ismi davet edildikleri halde gelmediler. Dönemin MİT Müsteşarı ve dönemin Genelkurmay Başkanı… Komisyona gelip açıklama yapmalarını, sorulara cevap vermelerini neden engelledin?

5- TBMM’nin 15 Temmuz araştırma komisyonu raporu aradan uzun bir süre geçmesine rağmen neden açıklanmıyor?

6- FETÖ borsasını kimler kurdu? FETO borsasını kuranların içinde senin avukatların da var! Avukatlarının mal varlıkları neden incelenmiyor?

7- FETÖ soruşturmasını yapan savcılar neden görevlerinden alındı?

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