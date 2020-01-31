Kılıçdaroğlu açıklama yaparken deprem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’a gitti. Bir dizi temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yaptığı sırada merkez üssü Sivrice olan 2.1 büyüklüğünde artçı bir deprem oldu.

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından açıklamalarına devam eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Sivrice’de sayın belediye başkanımızı ziyaret ettik. Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz. Sayın başkan Sivrice ile ilgili bilgi verdi. Köylerde can kaybının olduğunu, merkezde olmadığını. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, 82 milyonun bu sorunu çözmek, acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir. Geldik sayın başkanı dinledik. Yıkılan binalar da umarım kısa sürede yenilenir. Başka bölgelere de gideceğiz, vatandaşları dinlemeye çalışacağız” diye konuştu.