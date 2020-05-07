Kılıçdaroğlu: AKP’li belediye başkanı rüşvetin hesabını soruyor, iktidardan tık yok!

Salı günü gerçekleşen Antalya İstişare Toplantısı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AKP’li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan arasında rüşvet tartışması çıkmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP-MHP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Bakan Ersoy, önceki Serik belediye başkanını rüşvet almakla suçlayınca AKP’li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan toplantıyı terk etmişti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Aputkan, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma talep etmişti.

“DENİZ KENARINDAKİ YERİ HALKA AÇTIRMAK İSTEMİYORLAR”

Karar TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AKP'li belediye başkanının rüşvetin hesabını sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Serik Belediye Başkanı Ak Parti'li. Oturdular bir toplantı yaptılar.

* 2 bakan, Ak Parti Milletvekilleri, MHP Milletvekilleri bir arada.

* Bir yer var açılması lazım, halka açılması lazım.

* Ama halka açılacak yeri, deniz kenarındaki yeri, halka açtırmak istemiyorlar.

* Bakan diyor ki, Turizm Bakanı, ‘geçen sene diyor halka açılmasın, oteller kullansın diye 500 bin lira para verdiler’ diyor.

* Belediye başkanı itiraz ediyor. ‘Ben 13 aydır belediye başkanıyım. 500 bin lira para nereden çıktı?’

* Bakan müdahale ediyor, ‘Senden önceki belediye aldı diyor’.

“YOLSUZLUK VE RÜŞVETİN ÜZERİNE GİDECEKSİNİZ”

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 500 bin lira rüşveti kim aldı?

* Şimdi bakın, normalde 500 bin lira sıradan bir para olabilir. Küçük bir para olabilir.

* Ama bir belediye başkanı, namuslu bir belediye başkanı, Ak Parti'li bir belediye başkanı 500 bin liralık rüşvetin hesabını soruyor.

* Tık yok bakın. İktidardan tık yok.

* Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gideceksiniz.