Kılıçdaroğlu: Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. Kadın muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri muhtarların yaşadığı sorunları ve çözümlerini ele aldı. “Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var” diyen Kılıçdaroğlu, “Muhtarlığın kurumsal olarak tarihsel derinliğe ulaşması bizim muhtarlık üzerine biraz daha düşünmemizi zorunlu kılıyor” diye konuştu.

“BİRLEŞİK OY PUSULASI NEDEN YOK?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Eğer demokrasiden söz ediyor bu ülkede demokratik hareket olarak da seçimi görüyorsak bu topraklarda yapılan ilk seçim Muhtarlık Seçimi'dir. Dolayısıyla muhtarlık bizim topraklarımızda demokrasinin bir yıldızı olarak parlamış ve bu günlere gelmiştir. Muhtarlığın kurumsal olarak tarihsel derinliğe ulaşması bizim muhtarlık üzerine biraz daha düşünmemize zorunlu kılıyor.

Öncelikle Bütüncül bir Muhtarlık Kanunu'na ihtiyacımız var. Bu kanun taslağını yine bütün kadın muhtarlarımıza gönderin. İkinci olarak birleşik oy pusulası neden sizde yok? Küçük kağıtlara yazılıyor ve rakip bir muhtar adayı varsa da hepsini cebine koyuyor. Buna ben itiraz ediyorum. Birleşik oy pusulası çıkar vatandaş görür kime istiyorsa ona oyunu verir ve seçimde bu çerçevede gerçekleşmiş olur”

MUHTARLIK EVİ

Muhtarlara görev süreleri boyunca kalabilecekleri bir ev tahsis edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Niye muhtarlık evi yok? Resmi bir daireden söz ediyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, buranın bu muhtarın olabileceği bir muhtarlık evinden bahsediyorum. Öyle saray falan değil. Mütevazi, tek katlı, bir de yardımcı personelin olduğu bir yerden bahsediyorum. Tabelasının, telefonunun olması lazım; adresinin bilinmesi lazım. Hatay'daki yangında zarar gören bir muhtarımız, ‘Ben kirada oturuyorum, devletin bana verdiği düşük bir aylık ama kirayı bile karşılayamıyorum' diyor. Dolayısıyla muhtarlık evinin olması lazım” diye konuştu.

“MUHTARLARA PERSONEL TAHSİS EDİLMELİ”

Muhtar birimden ayrıldıktan sonra vatandaş geldiğinde danışabileceği kimsenin olmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bir yardımcı personelin muhtarlığa tahsis edilmesi ve mutlaka kamu görevlisi olması lazım. Bizim bazı belediyelerimiz muhtarlara bir belediye çalışanını tahsis ediyorlar bu doğru ama bir anlamda da muhtarın iradesinin de ipotek altına alınması demektir.

Dolayısıyla muhtara tabii o muhtar gittikten sonra başka bir muhtar kazanıp gelebilir ama bürokratik hafızanın devam etmesi lazım dolayısıyla bir kamu çalışanının muhtarın emrinde olması lazım. Belediye başkanının nasıl bir özel kalemi varsa muhtarın da bir özel kalemi olsun. Bu muhtarlığı kurumsallaştırmak demektir, buna ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

“MUHTARLIĞIN BİR BÜTÇESİ OLMASI LAZIM”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara en yakın birimin muhtarlık olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi;

“Belediye başkanının bir bütçesi var, muhtarların da bütçesi olmalı. Kaynak var o zaman adil paylaşılmalı. Bütüncül bir muhtarlık bütçesi oluşturulmalı. Ancak yasalara uygun olup olmadığı da denetlenecek. Her evin derdini en iyi muhtar bilir. Bir mahallede yoksulluk var mı engelli var mı en iyi muhtarlar bilir.

Bir uluslararası kuruluş, ODTÜ'den yoksulluk araştırması yapmasını ister. Hocaların tamamı ODTÜ'nün lojmanlarında oturuyor. Sorular belli ama yoksullara nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Biri diyor ki siz yoksullara ulaşmak istiyorsanız iki yere gideceksiniz. Mahalle bakkalına ya da muhtara. Genellikle yoksul ailelere yardımlar siyasi ellerle yapılıyor. Ama yardımı götürecek kişinin bir siyasi propaganda malzemesi yapmadan yardım yapması lazım. Bunu da en iyi muhtarlar yapar”

“MUHTARLAR BELEDİYE MECLİSİ’NE ÇAĞIRILMALI”

Belediyenin muhtarların sorumlu olduğu mahalle ile ilgili karar alırken muhtarlara danışmadığını ifade eden CHP lideri, “Muhtarlar bazen mahalleriyle ilgili alınan karardan haberdar olmazlar. Belediye Meclisi'nde bir karar alınır vatandaş gelir size şikayet eder ama sizin haberiniz yoktur. Sizin muhtarlık alanınızla ilgili olarak Belediye Meclisi'nde bir konu görüşülecekse muhtar olarak o toplantıya davet edilmeniz, kürsüye çıkıp konuşmanız ve oy hakkına sahip olmanız lazım. Belediye bir mahalleyle ilgili bir karar aldığında İmar durumu veya başka bir şey olur o mahallenin muhtarı zorunlu olarak davet edilmelidir.

Bu olduğu takdirde mahalle muhtarı daha güçlü olacak. Muhtarlık kurumunun belediye kurumu ile ortak proje yapabilmesi için muhtarlık kurumunun kamu kurumu olarak yasalara geçmesi gerekiyor. Ayrıca son olarak Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması gerekiyor. Bizim hazırladığımız muhtarlık taslağında bu var. Türkiye Belediyeler Birliği var niye Muhtarlar Birliği yok? Onun da yasal olarak ortaya çıkması lazım, onun da başkanının seçimle gelmesi lazım” diyerek muhtarlara destek verdi.

“CİNSİYET KOTASININ GETİRİLMESİ LAZIM”

Türkiye'de nüfusun yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu ülkede nüfusun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Fakat parlamentoya baktığımız zaman kadın milletvekili sayısı çok az. Cinsiyet kotasının getirilmesi lazım. Biz böyle bir hazırlık yapmak istedik, bizim kendi tüzüğümüzde cinsiyet kotası var ama bunun parlamentoya da geçirilmesi için Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerekiyor. Bunun Meclis'ten gerekiyor. Kanun teklifini hazırlattık ve bütün kadın örgütlerine gönderdik. Bütün değerlendirmelerden sonra kanun teklifini imzalayacağız ve vereceğiz. Sizden isteğim, TBMM'de kadın haklarını savunan ya da savunduğunu iddia eden partiler bu yasal düzenlemeye hayır diyorsa tek isteğim var siz de ona ilk seçimde hayır oyu verin. Kadının gücünü gösterin.”

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