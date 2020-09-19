Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü’nde konuştu: Toplanan yardım paralarını yediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde bir grup gaziyle videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

“SAĞCISI DA SOLCUSU DA SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR”

Şehitlerimizin ve gazilerimizin siyasi görüşü ne olursa olsun toplumun ortak değerleri olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Yani sağcısı da, solcusu da gaziye saygı duymak zorundadır, şehide saygı duymak zorundadır.

* Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir.

* Rahatlıkla şunu da ifade edebilirim: Ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar göstermiş de değildir.

* Biz şehitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler arasında ayrımın kalkmasını, şehit ve gaziler için devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekliyle dile getiriyoruz.

“TERÖRÜN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK”

“İktidar tabi bizi, terör örgütlerini sanki biz destekliyormuşuz gibi, sanki gidip PKK'yla biz masaya oturduk, anlaşma yapmışız gibi savunuyorlar” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

* Çünkü onların elinde çok güçlü bir medya var. Dolayısıyla o medya günün 24 saatinde bizi karalıyor.

* Öcalan'a ‘sayın' diyen onlar; suçlu olan biz. Sınır kapısında törenle karşılayanlar onlar, suçlanan biz.

* Çadır mahkemeleri kuranlar onlar ama suçlanan biz. Her ortamda, her yerde terör nerede, kimden, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak tavır takınması gerektiğini söylüyoruz.

* Artı, terör bir insanlık suçudur. Masum insanların öldürülmesi, çocukların öldürülmesi… Bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunları belki biz yüzlerce kez, binlerce kez söyledik ama bizim söylemlerimiz hep sınırlı alanda kalıyor.

“GAZİLERİN HAKLARI DA YETERİNCE TESLİM EDİLMİYOR”

Şehit yakınlarına ve gazilere CHP'nin sahip çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Para topladılar, yardım topladılar, topladıkları parayı yediler ya.

* Gene biz söyledik; ‘bu parayı neden vermediniz? Şehit yakınlarına, gazilere bu parayı vermeniz lazım'. Vatandaş verdi onlara yardım olsun diye, olmadı.

* Eksi 25 derece, 30 derecede dağlarda terör örgütüyle mücadele eden gazilerimiz var, şehitlerimiz var.

* 15 Temmuz gazi ve şehitleri arasında fark yaratıyorsunuz. Olmaz. Şehit, şehittir kardeşim.

* Şehidin ‘A'sı, ‘B'si olur mu? Gaziler için de aynı şekilde. Gazilerin haklarının da yeteri kadar teslim edilmediğini biliyoruz. Onların da haklarını savunuyoruz.

“ŞEHİT CENAZESİNDE BİLE LİNÇ ETMEYE KALKTILAR”

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs gazilerinin hükümet tarafından unutulduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Ne kadar aylık alıyorlar? Emin olun unutuldu gitti.

* Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bu gazilerin, orada hayatını kaybeden şehitlerin yüzünden var. Biz bunları süratle unutuyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor, terörü her yerde, her ortamda lanetlememiz gerekiyor.

* Bunları söylüyoruz ama bir medya grubu var, biz bunlara besleme medya diyoruz, günün 24 saatinde bizi suçluyorlar. Şehit cenazesinde bile linç etmeye kalktılar. Bari bırakın şehidin cenazesini kılalım kardeşim. Bu bile yapıldı maalesef.

“GAZİLER ARASINDAKİ AYRIMIN GİDERİLMESİ LAZIM”

Gaziler arasında ayrım olduğunu ve buna da isyan ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Vücudunda mermi var, ‘ben seni gazi saymıyorum'… Öbür taraftan tırnağına zarar gelirse ‘seni gazi sayacağım'… Olmaz. Bu haksızlıkların giderilmesi lazım.

* Gazilerin kullandığı protezler var. Bu protezlerin bir kısmı verilmiyor, bir kısmı verilirken yüksek fiyatlar isteniyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir sorun var.