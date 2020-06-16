Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü yıl dönümünde partisinin grup toplantısında konuşuyor. “Hak-hukuk-adalet” sloganları karşısında sesi titreyen, ağlamaklı olan Kılıçdaroğlu konuşmasına, “Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar” diye başladı.

* Üç yıl önce yürüdük. Neden yürüdük? Bu cennet vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük.

83 MİLYON İÇİN YÜRÜDÜK

* Bu ülkede haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için, kalemini satmayan gazeteciler için, hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu memlekette 83 milyon için yürüdük. Hâlâ aynı noktada mıyız? Hayır, o ilk adımımızdı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz!

HER DÖNEMİN FİRAVUNU OLMUŞTUR

* Adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Yalnız yürümek için yola çıktım. Ama adalet talebi o kadar yoğundu ki milyonlara ulaştık. Her dönemin bir firavunu olmuştur. Adalet talebinin içini boşalttılar. Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak.

* İnsanlık hep adaleti aramıştır. Gelen bütün peygamberler adaleti tesis etmek için gelmiştir. Güzel ahlakı ve liyakati tesis etmek için gelmiştir. Eğer insansak, bizim gibi düşünmeyenin de hakkı vardır diye düşüneceğiz.

TARİHSEL BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR

* Evet yürüdüm. Kimseyi de davet etmedim. Ben ve eşim yalnız yürüyecektik. Ama adalet talebi o kadar yüksek ki, milyonlar yürüdü. Bizim böyle tarihsel bir sorumluluğumuz var. Geleceğe yürüdük, yürüyemeyenler bize destek oldu.

* Buradan bütün aile hekimlerine de şükranlarımı iletiyorum. Sorunlar varsa çözümleri de vardır. Buradan bizim belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum, 24 saat çalıştılar. Engelleri aştılar, sitem etmediler.