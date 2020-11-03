Kılıçdaroğlu: Her depremden sonra bir yasa çıkıyor ama…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 6.9 büyüklüğündeki İzmir depremi olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bir deprem gerçeğimiz var. Eğer biz ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması için çaba göstermemiz gerekiyor. Her depremden sonra aynı şeyi yapıyoruz. Değişen bir şey yok.

– Deprem olduğunda hiç can kaybı olmadan nasıl depremi atlatabiliriz, siyaset kurumu bunu çözmeli. Yasalar çıkıyor, her depremden sonra bir yasa çıkıyor. Ama yasalar ihtiyaçlara cevap vermiyor.

– Deprem mühendisliği diye bir dal var, yani bilim bize bütün bunları sunmuş. Fay hatları nerede, nerelerde insan yerleşimi olsun olmasın bunları saptamak mümkün. Peki parlamento olarak biz ne yapıyoruz? Yasalar çıkarıyoruz, doğru. Ama yasaların kendi aralarında hiçbir tutarlılığı yok.