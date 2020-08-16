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Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlık Seçimleri’nde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın 7 ay önce bir gazeteye verdiği röportajda, kullandığı “Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle yeneceğiz” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP’nin Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık” dedi.

Sozcu.com.tr
18:45 -
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Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

ABD Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 7 ay önce New York Times gazetesine verdiği bir röportajda Türkiye hakkında söylediği sözler dün gündeme geldi.

“BAĞIMSIZLIK BİZİM KARAKTERİMİZDİR”

Biden'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın 7 ay boyunca tepki göstermemesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık” şeklinde konuştu.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden’in New York Times’a ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” sözlerini kullanmıştı.

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