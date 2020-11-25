Kılıçdaroğlu: Küçük ortak büyük ortağı esir almış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının kongremizden sonra partimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “İYİ Parti, parlamentonun en etkin partilerinden birisi. Ülkenin sorunlarıyla ilgili görüşlerini parlamentoda dile getiriyorlar. Ülke sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüşlerimizi paylaştık” diye konuştu.

“İLK DEFA BİR SİYASETÇİNİN TEHDİNE SAHİP ÇIKILDI”

Meral Akşener’in açıklamalarından satır başları:

* Ben Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin birbirlerine laf çarptırmasına dikkat çekmiştim. Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Adalet reformundan bahsetmişti.

* Sayın Erdoğan, bu reform sözüne ekonomiyi de katarak destek vermişti. Sonra ana muhalefetin sayın lideri Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Bu tehdit, milli iradeye yapılmış bir tehditti. Hepimiz kınadık, doğrusu da bu.

* Ekonomide, adalette reform yapılacağı, iddia edildi. Sonrasında sayın Kılıçdaorğlu hapisten yeni çıkmış biri tarafından tehdit edildi. bu tehdidin sahibi Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı tarafından sahiplenildi.

* İlk defa bir siyasetçi tehdidin sahibine sahip çıktı. O zaman şunu söylemiştim: Evet, tehdit sayın Kılıçdaroğlu'na.En şiddetli bir şekilde kınadığımız bir saldırı, bir davranış.

Buna yönelik Ak Parti Genel Başkanı ve Ak Parti yöneticileri ne yapacaklar? Sonra sayın Arınç bir konuşma yaptı, sayın Cemil Çiçek telefonla katıldı. Bir makas değişikliği gerekiyorsa sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek ne yapacaklar. Bu konuşmadan sonra Sayın Arınç İstifa etmek zorunda kaldı.

“KÜÇÜK ORTAK BÜYÜK ORTAĞI ESİR ALMIŞ”

Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

* Uzun süredir Türkiye yönetilmiyor zaten Türkiye savruluyor. Yönetim olması için liyakat olması lazım, sorunların sağlıklı tespit edilmesi lazım. Rejim değiştikten sonra sorunlar sağlıklı tespit edilmiyor.

* Ak Parti içinde iyi niyetle çözüm üretmek isteyenler var ama küçük ortak büyük ortağı esir almış. Ak Parti gibi Türkiye'yi tek başına 18 yıl yöneten bir partinin küçük ortak tarafından esir alınması Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor. Türkiye savruluyor, hepimiz bunu görüyoruz.

“HALKTAN KORKMAMAK LAZIM”

* Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Geçen her gün hem kendi içinde hem de uluslararası alanda zafiyet yaşadığı ortadadır. Türkiye'de demokrasinin yeşermesi, hukukun üstünlüğünün olması lazım. Bunu yolu bellidir. Halktan korkmamak lazım.

* Halkın hakemliğine başvurmaktan daha doğal bir yol yoktur. Vatandaş memnunsa zaten sizi yine iktidara getirir. Demokrasilerde bundan korkmamak lazım.

KILIÇDAROĞLU: ANAYASA ÇALIŞMASI YAPILMADI

Biz bir anayasa çalışması yapmadık ki, nerede anayasa taslağı çıkarın gösterin. 4 parti bir geldik Millet İttifakı. Biz varız, İYİ Parti var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Demişiz zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz diye. Gelecek Partisi'nin sayın genel başkanı geldi, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmasını verdi.

Neden bu işleniyor?Acaba diğer partiler HDP ile çalışıyor mu diye bir algıyı medyalarıyla yerleştirmeye çalışıyorlar. Uzlaşma komisyonu kuruldu. O komisyonunda AK Parti de vardı, HDP de vardı. Neden o zaman demediler HDP niye komisyonda vardı diye? Çünkü talimat o yönde geldi.

* HDP'li başkanvekili Meclis'te oturumu yönetiyor. Söz verdiğinde konuşuyorsun. Neden onu eleştirmiyorsun. Bu ülkede demokrasiyi ve insan haklarını getirmeliyiz. Siyasi partileri eleştiririz ama siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu kısır döngüyü aşmamız gerekiyor.