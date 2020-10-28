Kılıçdaroğlu KYK borcu olan gençlerle buluşuyor

Üniversiteyi bitirdikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ile karşı karşıya kalan 3 milyon 100 bin üniversiteli işsiz genç borcunu ödeyemedi. 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Üniversiteden mezun olan gençler, iş bulamadıkları için borçlarla ve icra kıskacı ile karşı karşıya geldi.

Borçlara yapılandırma yapılacağı açıklanmasına rağmen gençler, KYK borçlarının silinmesini istiyor. SÖZCÜ Gazetesi de gençlerin sesine kulak vererek #KYKBorçlarıSilinsin kampanyası başlattı. Kampanyaya on binlerce destek gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyu gündemine aldı.

Pandemi döneminde işçilerle, öğrencilerle, sanatçılarla ve birçok meslek grubuyla telekonferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bugün de saat 18.00'da Kredi Yurtlar Kurumu borcu olan gençlerle görüşecek.

“Eğer bir sorunu çözmeye talipseniz, sorunu yaşayanlardan sorunu dinlemeniz lazım. Sorunu yaşayanları dinlemezseniz önereceğiniz hiçbir çözüm amacına ulaşmaz” diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin taleplerini dinleyecek, çözüm önerilerini tartışacak.