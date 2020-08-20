Kılıçdaroğlu linç girişiminin olduğu gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan’ın ‘196Sekiz’ isimli YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘CHP sağa kayıyor' eleştirilerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, tam anlamıyla sosyal demokrat bir parti olduklarını söyledi.

“KIZIMA 'HİÇBİR CHP'Lİ BELEDİYEDEN İÇERİ GİRMEYECEKSİN' DEDİM”

Kılıçdaroğlu, aile yaşantısına dair açıklamalarda da bulundu. Siyasete girenlerin ailelerinin de ‘bedel' ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bir kızım avukatlık yapıyor. Kendisine söylediğim ilk söz şu: ‘Hiçbir CHP'li belediyeden içeri girmeyeceksin.' Çünkü olur ya girer bir yere, hemen iki fotoğraf ‘vay efendim geldi, şu oldu, bu oldu'… Bir sürü laf edecekler.

*Aynı şekilde çocuklarım da, eşim de, hepimiz çok dikkatliyiz. Zaten bizim normal hayatımız da böyleydi. Dikkatliydik. Öyle aşırı bir talebimiz, aşırı bir isteğimiz falan yoktu.

*Mütevazı bir hayat sürdürüyorduk. Ankara'da lojmanda oturuyordum zaten. Lojmandan sonra kirada oturdum. Kiradan sonra, milletvekili olunca kendime bir daire aldım. Dairede oturuyoruz yani gayet de mutluyuz.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAYRAM İSTEĞİ

“Gerçekten de siyasete girdikten ve belirli bir noktaya geldikten sonra hayat sizin hayatınız olmuyor aslında. Yaşadığınız ortam da sizin ortamınız olmuyor” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Oysa biz de insanız. Bizim de artılarımız var, eksilerimiz var, sevindiğimiz günler var, üzüldüğümüz günler var. Hatta ben bayramda televizyoncu arkadaşlara dedim ki; ‘ya şöyle bir program yapsanız mesela, bütün siyasi partilerin genel başkanları bir bayramda bir masaya otursa ve herkes anılarını anlatsa, siyaset yapmasa ama. Ne olacak? Yani biz de insanız.

*Toplum bizi bir de insan olarak görmeli. Lider olarak değil bir de insan olarak görmeli. Bizim artılarımızı, eksilerimizi, yaşadığımız acıları, sevinçleri görmeli. Ama bunlar olmuyor.

“BANA SAYGI DUYMUYORSAN ŞEHİDE SAYGI DUY…”

Kılıçdaroğlu, geçen sene Nisan ayında Ankara Çubuk'taki şehit cenazesi sırasında uğradığı yumruklu saldırıyı anlattı.

Başka bir konunun kendisini orada yaşananlardan daha çok üzdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, “Şehidin cenazesini kıldırmadılar… Şehidin cenazesini kıldıralım da, bırakın bu duayı okuyalım da ondan sonra beni öldürmeye kalkın. Bari hiç değilse bırakın İslami olarak bu görevimizi bir yapalım. Bir cenazeyi kaldıralım, Fatiha'yı okuyalım, namazımızı kılalım. Bari bunu yapalım. Attıkları sloganlar, şunlar, bunlar, hakaretler, küfürler… Yazık günah ya… Bana saygı duymuyorsan şehide saygı duy” ifadelerine yer verdi.

PARTİ SAĞA KAYIYOR ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu, “CHP'nin sağa kaydığı eleştirilerine katılıyor musunuz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

*Hayır. Sağ, sol kavramları hangi yüzyıla ait? 18. yüzyıla ait. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülür mü? Hayır. Dolayısıyla geçmişteki sağ-sol kavramlarının üzerine 21. yüzyılda yeni şeyler inşa etmek zorundayız.

*Gerçek anlamda sosyal demokratız. Gerçek anlamda Kuvayı Milliye'ciyiz. Gerçek anlamda toplumda yaşaya kişileri ayırmayan; inanç, etnik köken, yaşam tarzı itibariyle ayırmayan, bütün vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen bir siyasi partiyiz.

*Bize ‘sağa kaydı' diyenlere şunu sorun siz: Taşeron işçilerin sorununu kim gündeme getirdi? Biz getirdik. Orman köylüsünün sorununu kim gündeme getirdi? Biz getirdik.

*Emekliye 2 maaşı kim gündeme getirdi? Biz getirdik. Nasıl oluyor da biz sağcı oluyoruz? Bizim tek sorunumuz ne biliyor musunuz? Bunları yeteri kadar anlatamamak.

*En büyük sorunumuz o. Biz bunu Hakkari'de de anlatmalıyız, İstanbul'da, Tekirdağ'da da anlatmalıyız. En büyük sorunumuz, düşündüğümüz şeyleri yeteri kadar anlatamamak.