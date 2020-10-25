Kılıçdaroğlu: Muhtarlara emlak vergisinden bütçe verilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde kadın muhtarlarla bir araya geldi. “Eğer demokrasiden söz ediyorsak, bu ülkede demokratik hareket olarak seçimleri görüyorsak, bu topraklarda ilk yapılan seçim muhtarlık seçimidir. Tarih de vereyim, 1833 ” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BEN İTİRAZ EDİYORUM, SİZ DE İTİRAZ EDECEKSİNİZ

– 82 kanunda 354 maddede muhtarlık adı geçiyor. Muhtar eline kanunu aldığında görevi nedir, yetkisi nedir, bütün bunların olacağı bütüncül bir kanun. Bu kanun taslağı hazırlandı ve bazı muhtarlara gönderildi. Birleşik oy pusulası niye sizde yok? Küçük kağıtlara yazılıyor, bir de rakip muhtar varsa kağıtları cebine koyuyor, giden kişi de muhtara oy veremiyor. Buna ben itiraz ediyorum, siz de itiraz edeceksiniz.

– Belediyelerin, evlerin bütçesi var ama muhtarların neden yok? Bir kişi üniversiteyi kazandığı zaman sizden yardım isteyince ya cebinizden para veriyorsunuz ya da zengin birinden yardım istiyorsunuz. İyi de parayı nereden bulacağız? Çok basit. Emlak vergisini belediye topluyor. Emlak vergisinin toplandığı belediyede muhtar da var. Emlak vergisinin bir kısmını belediyeye aktarırsınız, bir kısmı muhtarlara gider. O zaman muhtarların da bütçesi olur. Bütüncül bir muhtarlık kanununu çıktığı zaman bütçesi olacak, bütçenin yasaya uygun harcanıp harcanmadığı denetlenecek.