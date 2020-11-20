Kılıçdaroğlu: Partiler mafya bozuntularından destek alıyorsa, onlar Türkiye’ye ihanet ediyorlardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

“SİZE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ve tehditlerde bulunmasının ardından destek olmak amacıyla ziyarete geldiklerini belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, “Size yapılan o çirkin saldırıyı kınıyoruz. Onu paylaşmak için bugün buraya geldik. Buranın bir demokratik sosyal hukuk devleti olduğunu, aklına gelen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir partinin genel başkanını tehdit edemeyeceğini buradan herkesle paylaşmak için geldik” dedi.

“İŞ TEHDİT BOYUTUNA GELDİĞİ ZAMAN…”

Balık, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Demokratik hukuk devleti çerçevesinde herkes eleştiri yapabilir ama iş kişisel tehdit boyutuna geldiği zaman, bir de Cumhuriyet'in kurucusu bir partinin genel başkanına geldiği zaman demokratik kitle örgütleri olarak, konfederasyon olarak bizler her zaman sizin yanınızda oluruz.”

“O TEHDİDİ YAPANLAR BİZİ ASLA YILDIRAMAZLAR”

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, böyle mafya bozuntularına, belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkate almayız” diyen Kılıçdaroğlu ise, “O tehdidi yapanlar asla ve asla bizi yıldıramazlar. Biz, tarihsel geleneğimiz içinde; Cumhuriyet'e sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmak, medya özgürlüğüne, düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkmak gibi bir görev üstlenmiş durumdayız. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu ben de biliyorum, sizler de biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE DEVLET KRİZİ OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Siyasi partiler arasında zaman zaman sert eleştiriler olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bunlar bir şekliyle toplumun kabul edebileceği tartışmalardır. Ama bu tartışmalara yer altı dünyasının bazı aktörlerinin katılması ve o tartışmalara da meşru partilerin destek vermesi, Türkiye'de bir devlet krizinin olduğunu gösterir, hukuk devletinin olmadığını gösterir. Eğer meşru siyasi partiler yer altı dünyasından, bazı mafya bozuntularından destek alarak kendi faaliyetlerini yürütebiliyorlarsa, onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet ediyorlar demektir. İhanet ediyorlar. Kabul etmek lazım, böyle bir tablomuz var” diye konuştu.

“YER ALTI DÜNYASINI DA SIFIRLAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu hikayeleri daha önce de görmüştük, bu filmi daha önce de görmüştük. Bütün bunların hepsini aşacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda insan hakları ihlallerine karşı çıkan bir devleti yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında, Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandıracağız. O yer altı dünyasını da bir anlamda sıfırlayacağız.”