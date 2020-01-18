Kılıçdaroğlu, TOGG heyetiyle görüştü!

Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu&#8217;na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Fethi Açıkel de eşlik etti.. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. DHA. İLGİLİ HABERTOGG&#039;dan yerli otomobilin güvenliğiyle ilgili paylaşım!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-togg-heyetiyle-gorustu-5575725","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-togg-heyetiyle-gorustu-5575725","pageType":"yazi","pageIdentifier":5575725,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Ku0131lu0131u00e7darou011flu, TOGG heyetiyle gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5575725,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-togg-heyetiyle-gorustu-5575725/","headline":"Ku0131lu0131u00e7darou011flu, TOGG heyetiyle gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/18/iecrop/togg-dha-1_16_9_1579363609.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579363645,"datePublished":1579363645,"dateModified":1579363645,"info":"{"seo_news":"false"}"});