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Kılıçdaroğlu, TOGG heyetiyle görüştü!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) heyetini makamında kabul etti.

19:07 -
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Kılıçdaroğlu, TOGG heyetiyle görüştü!

Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Fethi Açıkel de eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. DHA

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