Kılıçdaroğlu’dan ’28 bin 351 vaka’ yorumu: Sonunda itiraf ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

“SONUNDA İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR”

Ziyaret sırasında sözlerine sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Bütün sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Gerçekten olağan üstü zor koşullarda görev yapıyorlar günün 24 saati görev yapıyorlar.

* Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması hekimlere, TTB'ye olan güvenimizi de arttırdı. Biz hekimlerin söylediğine güveniyoruz. Çünkü hastanın başında bekleyenler sağlık çalışanları, hekimler. Olaya bizzat yüzde yüz tanık olan hekimler.

* Olayın tanığı olanı dinlemiyor, ‘doğru değil’ diyor, olayın hiç tanığı olmayanların söyledikleri doğru diyoruz. Bu siyaseten de kabul edilebilir bir durum değil.

TTB'yi doğru söyledi diye de suçlu kabul edeceksek… Kimin suçlu olduğu çıktı ortaya. Kendileri sonunda itiraf etmek zorunda kaldılar” diye konuştu.

“28 BİN 351 DE DÜŞÜK”

Fincancı, açıklanan vaka sayılarının hala düşük olduğunu ifade ederek, “Biz de teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz, çünkü Meclis'te özellikle meslek hastalığı konusundaki çabalarınızdan dolayı. Gerçekten tükendi sağlık çalışanları hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak bu dönemde. Telaffuz edilen rakamlar çok düşük, hala çok düşük. 28 bin 351 de düşük tabi, bizim sahada topladığımız verilerle bakıldığında ama en azından onu söylemek zorunda kalmaları bile bence önemlidir” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLERİN BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKMA HUYU VAR”

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Fincancı, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için en az 2 hafta tercihen 4 hafta tam kapanma olması gerektiğine dikkat çekti. Fincancı, günlük çalışan işçilerin bu kapanma sürecinde karşılıksız destek alması gerektiğini vurguladı.

Fincancı, “Dün hep beraber izledik, gerçeklerin bir biçimde ortaya çıkma huyu var. Biz TTB olarak başından beri haklı olduğumuzu söyledik, keşke olmasaydık, keşke bu kadar insanımız ölmeseydi, bu kadar hastamız olmasaydı, bu kadar sağlık çalışanını yitirmeseydik. Fakat biz bunun hala önlenebilir olduğunu söylüyoruz. Alınması gereken önlemleri sıraladık TTB olarak bütün sağlık meslek örgütleri ile birlikte dile getirdik” diye konuştu.

“BİZ DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİZ”

Şebnem Korur Fincancı sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Suç örgütleri ne yaparsa yapsın biz doğruları söyleyeceğiz. Suç örgütleri insanları tehdit ediyor, öldürmekten söz ediyor ama onun yerine TBB Yüksek Onur Kurulu üyesi yalancı tanık ifadesiyle hapsediliyor bu ülkede.

“50 BİN POZİTİF VAKA VAR”

* Aile hekimlerinden sahadan derlediğimiz verilerle yaklaşın 50 bin pozitif vakaların olduğunu ve takip ettiklerini söylemişlerdi. Tabi bu da testte negatif olup da klinik olarak covid-19 hastalığı belirtisi gösterenlerin dahil olmadığı bir sayı.

Ayrıca testin pozitiflik oranı var ve yalancı negatiflik de olabiliyor bunları da değerlendirdiğimiz çok ciddi sayılara ulaşıyor. Biz salgını yönetemezsek insanlarımız ölüyor. 28 bin çok sınırlı bir rakam.”