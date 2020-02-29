Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a tepki: Bu nasıl kahkaha?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de Türk askerine yönelik gerçekleşen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu söyle konuştu:

*Olayı duyduğum andan itibaren ben ve arkadaşlarım neler yapabiliriz oturup konuşuyoruz.

*Bugün Erdoğan’ın yaptığı açıklama beni derinden yaraladı, daha cenazeler defnedilmedi, bu nasıl konuşma, bu nasıl kahkaha? Biz nasıl kabul edeceğiz bunu? Derdi benim… Ne istiyorsun benden? Şu memlekete başsağlığı dileyelim, bari şu günde kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım.

Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize? Türkiye’nin başına bu belayı niye açtınız kardeşim ya?

“BU MECLİS NİYE VAR?”

*Bu Meclis niye var? Meclis toplansın. Erdoğan gelsin Meclis’e bir açıklama yapsın. Niye gelmiyor?

*Kahraman ordumuz özveriyle görev yapıyor, hayatlarını feda ediyorlar.

*Emin olun çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun her bireyini kucaklıyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir.