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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a tepki: Bu nasıl kahkaha?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın yaptığı konuşması beni derinden etkilemiş durumda. Daha cenazeler defnedilmedi. Bu nasıl bir konuşma? Bu nasıl kahkaha. Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Ya acı günde bari kavga etmeyelim" diye konuştu.

14:03 -
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de Türk askerine yönelik gerçekleşen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu söyle konuştu:

*Olayı duyduğum andan itibaren ben ve arkadaşlarım neler yapabiliriz oturup konuşuyoruz.

*Bugün Erdoğan’ın yaptığı açıklama beni derinden yaraladı, daha cenazeler defnedilmedi, bu nasıl konuşma, bu nasıl kahkaha? Biz nasıl kabul edeceğiz bunu? Derdi benim… Ne istiyorsun benden? Şu memlekete başsağlığı dileyelim, bari şu günde kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım.

Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize? Türkiye’nin başına bu belayı niye açtınız kardeşim ya?

“BU MECLİS NİYE VAR?”

*Bu Meclis niye var? Meclis toplansın. Erdoğan gelsin Meclis’e bir açıklama yapsın. Niye gelmiyor?

*Kahraman ordumuz özveriyle görev yapıyor, hayatlarını feda ediyorlar.

*Emin olun çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun her bireyini kucaklıyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib saldırısının ardından yaptığı ilk konuşmada gülmesi, sosyal medyada tepki topladı.

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Son güncelleme: 14:39 29.02.2020
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