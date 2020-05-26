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Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

12:40 -
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etti.

FOTO: DHA

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ramazan Üsküdar
Son güncelleme: 12:59 26.05.2020
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