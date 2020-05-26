Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener&#8217;i Üsküdar&#8217;daki evinde ziyaret etti.. FOTO: DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-aksenere-bayram-ziyareti-5837275","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-aksenere-bayram-ziyareti-5837275","pageType":"yazi","pageIdentifier":5837275,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Ku0131lu0131u00e7darou011flu&#8217;ndan Aku015fener&#8217;e bayram ziyareti"});aip('newsArticle', {"identifier":5837275,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-aksenere-bayram-ziyareti-5837275/","headline":"Ku0131lu0131u00e7darou011flu&#8217;ndan Aku015fener&#8217;e bayram ziyareti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["istanbul","\\u0130stanbul B\\u00fcy\\u00fck\\u015fehir Belediye","\\u0130Y\\u0130 Parti","Kemal K\\u0131l\\u0131\\u00e7daro\\u011flu","Meral Ak\\u015fener","Ramazan","\\u00dcsk\\u00fcdar"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/26/iecrop/detay-kopya-6_16_9_1590485991.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-05-26 12:40:11","datePublished":"2020-05-26 12:40:11","dateModified":"2020-05-26 12:59:43","info":"{"seo_news":"false"}"});