Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Hayatımda duyduğum en saçma söz!

Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) destek vermek için ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakasına siyah kurdele takıldı.

Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından düzenlediği basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TTB'yi terörle ilişkilendirerek, ‘Derhal kapatılmalıdır’ sözleri anımsatılan Kılıçdaroğlu, “Yani covid-19 ile mücadele edenler hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz” cevabını verdi.

AHKAM KESMEK KOLAY

“Bazı hekimler TTB'nin ‘Tükeniyoruz' sloganını salgınla mücadelede moral bozduğu gerekçesiyle doğru bulmadıklarını açıkladı ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında” sorusunu Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı:

* Gerçekler dillendirilmeli ve söylenmeli ki siyaset kurumu ona göre önlem alsın. Eğer olayın bütün ağırlığını yaşayanlar, olayı toz pembe gösterirse o zaman sorumluluğunun gereğini yerine getirmemiş olur. Siyaset kurumuna içinde yaşadıkları tabloyu net bir şekilde sunuyorlar.

* Madem ki tek adam yönetimi var Türkiye'de tek adamın, sağlık çalışanlarının, TBB, Türk Eczacılar Birliği ve Hemşireler Birliği gibi bu kurumları davet edip dinlemesi gerekirdi. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz, nerede bir eksiğimiz var? diye sorması gerekirdi.

* Fakat bu yapılmadı çünkü oradan oturup ahkam kesmek, insanları suçlamak kolay. Asıl suçlu dinlemeyenlerdir. Fiilen olayı yaşayanların hangi sorunları yaşadığını siyaset kurumunun oturup dinlemesi lazım, suçlaması değil.

ANKARA’DAKİ SALDIRI

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil öteden beri zaman zaman karşılaştığımız acı bir olay. Şanlıurfa'da da bir hekim arkadaşımız daha hayatını kaybetmişti. Saldırıya uğrayan çok sayıda kişi var.

* Buradan bütün vatandaşlarımıza da seslenmek isterim; Hepimiz yaşamımızın bir bölümünde mutlaka doktora gideriz, mutlaka sağlık çalışanlarıyla karşılaşırız tedaviyi onlar yapar ve onlara teşekkür ederiz. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edebileceğimiz bir olay değildir.

“İYİ Parti lideri Meral Akşener Olağan Kurultay'da hedeflerini açıklarken tek başına iktidar hedefi koydu, Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak siz nasıl değerlendirdiniz?” sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, “Gayet doğal her parti tek başına iktidar olmak ister” ifadelerini kullandı.