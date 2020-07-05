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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Başbağlar Katliamı’ için anma mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

15:22 -
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Başbağlar Katliamı’ için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamı’nın 27. yılına ilişkin Twitter mesajında, terör örgütü PKK’yı bir kez daha lanetlediğini belirterek 33 masum vatandaşı rahmetle andığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Başbağlar Katliamı'nın 27. yılında, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum.

* İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır.

CHP Erzincan Kemal Kılıçdaroğlu PKK Terör terör örgütü Twitter
Son güncelleme: 15:30 05.07.2020
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