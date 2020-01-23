Kılıçdaroğlu’ndan Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına tepki!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Dedik ki ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez’. ‘Devlet; adaletle, liyakatle yönetilir’.

* Anadolu topraklarında ilk vakıf 1048’de kuruldu… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş savaşı sırasında bile vakıfların gelirine el sürmedi…

* 2. Dünya Savaşının en zor günlerinde dahi İnönü vakıfların gelirlerine dokunmadı… Vakıflar, hizmet kuruluşlarıdır. Vakıflar, malvarlıklarını topluma adamış kurumlardır…

* Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez… Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa, siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak, en hafif deyimiyle ahlaki değildir…

* Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor…

* Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’