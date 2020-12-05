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Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 86’ncı yıldönümünde, bugüne kadar seçilmiş CHP’li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:18, 05/12/2020
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Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup

Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 86'ncı yıldönümünde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup yazdı.

“Tam 86 yıl önce bugün, 5 Aralık 1934'te genç Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefinin en büyük adımlarından ve Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden birisidir kadın hakları.” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bu hakları pek çok gelişmiş ülkeden dahi daha erken tanımış olan genç Cumhuriyetin kararlılığını şimdi bizler hep birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacağız.

*Taşıyacağız, çünkü biliyoruz ki kadınların siyasette, karar süreçlerinde, ekonomide ve toplumsal yaşamın her alanında yer alması aydınlık yarınların ve kalkınmanın mihenk taşlarındandır.

“TEKLİFİ MECLİS’E SUNACAĞIZ”

*Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek, eşit temsili sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz.

*Bu amaçla, Siyasi Partiler Yasası'nda kadınların temsilini yasal güvenceye kavuşturmak yönündeki değişiklik teklifimizi sivil toplum kuruluşlarının tercihleri ışığında son şekline getirmek amacıyla görüşlerine sunmuş bulunmaktayız.

*Önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacağımız teklifin, tüm milletvekillerince kabul edilmesi en büyük hedefimiz.

Kılıçdaroğlu “Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçme ve seçilme hakkını kullanmış olan siz değerli yol arkadaşım nezdinde tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü kutlarım!” ifadeleriyle mektubu sonlandırdı.

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Yayınlanma Tarihi:18:15,
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