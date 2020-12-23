Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘yerli ve milli muhalefet’ sözlerine yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın “yerli ve milli” muhalefet sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Kendilerini hep ‘Yerli ve Milli’ olarak tanımladıkları için; buradan anlaşılıyor ki, sayın Erdoğan da, ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AK Parti'yi tarif ediyor” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalefete yüklenmişti. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

*Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.

*Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden geçtiğimiz şu günlerde Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemize önce 2023'e ulaştırmakta, ardından da daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte kararlıyız.

*AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri girdiğimiz 15 genel ve mahalli seçimi, halkoylamasının, cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamından milletimizin gönlünü kazanmayı başararak hamdolsun birinci çıktık.

*Tarihleri faşizmle, darbecilikle, milletin değerlerine husumetle dolu olanların bu hazdan habersiz şekilde siyasetten silinip gidecek olmaları ne acı.

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