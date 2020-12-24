Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Hayatımda çok cahil gördüm de…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi’nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen video konferans toplantısında, açılış konuşması yaptı.

“ERDOĞAN CHP'DEN KORKUYOR”

Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Erdoğan sanki iktidar partisinin değil de muhalefet partisinin genel başkanı gibi konuştu. Baştan başladı, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğal olarak gündemine aldı. Çünkü korkuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Neden korkuyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi; toplumun her kesimine dokunmaya, toplumun her kesiminin sorunlarıyla ilgilenmeye ve o sorunlara en sağlıklı çözümleri üreten bir parti olduğu gerçeğini Türkiye'nin önüne koymaya başladı” şeklinde konuştu.

“HAYATIMDA ÇOK CAHİL GÖRDÜM DE…”

Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şu sözlerle yüklendi;

*Uyuşturucu gelirleri kara para malum, konusu suç teşkil eden paralara kara para diyoruz. Bunların vergilendirilmesi gerektiğini söyledim.

*Erdoğan, ‘Efendim uyuşturucu ticareti yapan, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın' diyor. ‘Kara parayı aklamayacaksın, kara parayla devleti dolandırandan vergi alacaksın.'

*Bu sözler üzerinden beni eleştiriyor. Hayatımda çok cahil gördüm de bu kadar cahil bir insan görmedim. Söylemek istediğim şu: bakın insan kaçakçılığı yapan, organ kaçakçılığı yapan, uyuşturucu kaçakçılığı yapan insanlar gelirlerini yurt dışındaki vergi cennetlerinde toplarlar.

*Çünkü bilirler ki o parayı buradaki bankaya yatırırsam, MASAK görür ‘beyler bu parayı nerden sağladın' diye soru sorar. Vergi cennetlerine yatırdığı zaman da bu soru sorulmaz.

“BU KARARNAMEYİ NEDEN ÇIKARMIYOR?”

2006 yılında AKP'nin bir kanun getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Kurumlar Vergisi Kanunu. 30. maddenin 7. fıkrası, diyor ki; ‘vergi cennetlerinden Türkiye'ye para gelirse yüzde 30 oranında vergileyeceğim'. Yani ‘kaçakçı, uyuşturucu, organ ticareti yapan, çocuk ticareti yapan, kadın ticareti yapan, fuhuş yapan kişilerin topladığı gelirler Türkiye'ye gelirse ben vergileyeceğim' diyor.

*Ne zaman? 2006. Hangi yıldayız? 2020'nin sonuna geldik… Bu vergilemenin bir şartı var; vergi cennetleri listesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanması lazım. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkaracak, ‘şunlar vergi cennetleridir' diyecek. Ve dolayısıyla o cennetlerden Türkiye'ye para gelirse yüzde 30 oranda vergileyecek. 14 yıl geçti, 15'inci yıla giriyoruz… Erdoğan bu kararnameyi neden çıkarmıyor?

“BUNLARDA DİN İMAN VAR MI YAHU?”

“Bu kararnameyi çıkarmadığı gibi bir kanun çıkardı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Üstelik bir değil, birden fazla kanun çıkardı. ‘Eğer yurt dışında paranız varsa, paranın kaynağına bakmayacağım' diyor, ‘ne parası olursa olsun, kimliğinize de bakmayacağım' diyor…'Asla Türkiye’de vergilemeyeceğim yeter ki getirin parayı' diyor. ‘Uyuşturucu parası, kadın ticareti parası, organ ticareti parası bütün bunların tamamını getir Türkiye'ye' diyor, ‘Bankaya yatır, ben senin kimliğini asla sormayacağım’ diyor.

*Bu ülkede kefen bezi alırken vergi ödüyoruz. Çocuğun altına bez alırken vergi ödüyoruz. Otobüse binerken vergi ödüyoruz. Ama dünyanın uyuşturucusunu kaçırıp Man adasında tutan ve o parayı Türkiye'ye getiren adam beş kuruş dahi vergi ödemiyor… Yahu bunlarda din iman var mı yahu? Bunlarda ahlak var mı?

“KENDİ ÇIKARDIĞI KANUNU BİLMİYOR”

*’Bunlardan vergi al' dediğimde de ‘Ey Kılıçdaroğlu senin söylediğin bu ne sapkınlık' diyor. Sen misin sapkın ben miyim? Sen misin bu ülkeye hizmet eden ben mi? Sen misin kaçakçılara sığınan ben miyim ‘kaçakçıları niye vergilemiyorsun' diyen.

*Hayatımda çok cahil gördüm de bu kadar cahil bir adam görmedim. Kendi çıkardığı kanunu bilmiyor. Kendi kararnamesini yayınlamıyor, niye yayınlamıyorsun?

“HERKES UYMAK ZORUNDA”

Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Sadece Türkiye değil başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa ve bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır” dedi.

“BURASI MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARININ KURDUĞU DEVLETTİR”

“‘Efendim ben o karara uymam'. O karara uymayacağız. Kimsin sen yahu… Kimsin?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin, ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, sana pabuç bırakmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kararlara uyacağız? Erdoğan’ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak. Ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

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