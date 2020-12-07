Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert eleştiri: Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te Bütçe Görüşmeleri’nde konuştu. Hükümetin salgın politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

*Sağlık çalışanları 24 saat çalıştılar. Çocuklarını bile göremediler. Sağlıkçıların başarısını ne hep beraber alkışladık.

*Peki sağlıkçıların önüne hastaları gönderenler kimlerdi? Önlem almayan kimlerdi? Vatandaşlara yanlış bilgileri verenler kimlerdi? Defalarca söyledim, saygın bir devlet vatandaşına yalan söylemez. Doğru bilgiler vermediniz.

*Israr ettiler, TTB söyledi, ölüm sayısı çok daha fazla TTB’yi neredeyse linç edecektiniz. Ne oldu? doğruyu kim söyledi, TTB.

*Hangi noktaya geldik. Hastalığın önüne geçmek için önlem almak zorunda olan siyaset kurumu hastayı iyileştirmek için de çalışan sağlık kurumu.

“HANGİ GEREKÇEYLE AVRUPA’DA BİRİNCİ OLDUK?”

*Sağlık kurumu üzerine düşeni yaptı. Peki siyaset kurumu? Serbest bıraktı. Neden önlem almadınız, hangi gerekçeyle mitingler düzenlediniz? Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız? Hangi gerekçeyle salgın bu boyutlara ulaştı. Hangi gerekçeyle Avrupa’da birinci olduk?

*Doktorların, sağlık çalışanlarının başarısını kendinize mal etmeyin. Onlar kim ne derse desin bu ülkenin aydın insanlarılar. Günün 24 saati çalıştılar.

*Biz onlara sağlıkçıların hiçbiri AK Partili değildir dedik, içinde her partiye oy veren insanımız vardır. Ama yapmamız gereken bütün sağlıkçıları alkışlamaktır. 24 saat çalıştırlar. Biz sağlık çalışanlarına birer aylık ikramiye verelim dedik. Vermediniz.

*Biz yerli ve milliyiz diyorsunuz. Yerli olduğunuz konusunda endişemiz yok ama milli olma konusunda endişeliyiz.

*Şu anda Türkiye Cumhuriyeti bankalarında mevduatının yüzde 56,3 dolara bağlı bu nasıl bir millilik? TL’yi kim itibarsızlaştırdı? bu hale kim getirdi? Bu ülkeyi yönetenler ülkeyi bu hale getirdi.

*Kendi vatandaşlarını dolar üzerinden borçlandırıyor. Neden çünkü güvensizlik var. TL’yi itibarsız hale getirenler 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir.

KATAR ELEŞTİRİSİ

*Varlık Fonu bütçesi denetlenebilmeli. Aklını kiraya verenler, gerçekleri göremezler. Yerli ve milliyiz diyordunuz gayri milli bir ittifak var. Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı.

*Tank Palet Fabrikası bu ülkenin namusudur. Dünyanın hangi ülkesi kendi Tank Palet fabrikasını bir ülkeye teslim etmiştir. Değeri 20 milyar değilmiş de 250 milyon dolarmış da Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi?

“TANK PALET FABRİKASI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

*128 milyar doları kimlere sattınız? 20 milyar dolar değil, 1 dolar olsa bile, bu memleketin namusudur. Bu memleketin bütün sırları orada. Katar tank yapsa, biz buradan yararlanacağız diyeceğim, Ethem Sancak’ın hangi tank yapma işi var bana söyler misiniz?

*Haklıya haklı; Erdoğan şunu söylüyor; ‘Fabrikanın Katarlılara satışı gibi bir şey söz konusu değildir.’ Bu doğru çünkü bedava verdiler. Satış olsa para alacaklardı. Bir dolar değil bir kuruş bile alınmadı, bedava verildi. O yüzden biz Tank Palet Fabrikası peşkeş çekildi diyoruz.

“İKİNCİ KARARNAMEYİ BEN ORTAYA ÇIKARDIM”

*Kendi imzaladığı kararnameyi okumadı galiba. 4-5 yerinde özelleştirmeden bahsediyor. Nasıl olurda bir insan imzaladığı kararnamenin içini okumaz. Katar sevdası gözlerini kararttı, öyle anlaşılıyor.

*İkinci kararnameyi gizledi ben çıkardım ortaya. Neden gizlediniz? Orada çalışan işçiler ne diyordu; Tank Palet vatandır, vatan satılmaz diyordu.

*Fabrikaya ve vatanlarına sahip çıktıkları için o işçilerin tamamının gözlerinden öpüyorum.

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