Kılıçdaroğlu’ndan ‘görev affı’ isteyen CHP’li vekil kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için anahtar listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, bazı isimleri bizzat kendisi aradı. Bu isimlerden biri de Haluk Koç’tu…

74 KİŞİLİK ANAHTAR LİSTE

Gerçek Gündem’in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününde yeniden seçilmesinin ardından Parti Meclisi için 74 kişilik bir anahtar liste oluşturdu. PM’de çalışmak istediği isimleri liste haline getiren Kılıçdaroğlu, bazı vekilleri bizzat arayarak yeni dönemde PM’de birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Bu isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.

“GENÇ BİR ARKADAŞ DAHA UYGUN OLUR”

Haluk Koç’un “Sayın genel başkanım, bana güveniniz için teşekkür ederim. Ancak yeni dönemde benim yerime genç bir arkadaşımızın görev almasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ben partime karşı her türlü görevimi mevcut konumumla yerine getireceğim, her türlü desteğimin de sizlerle olmasını bilmenizi isterim” dediği öğrenildi.